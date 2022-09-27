C 1 октября в области меняется расписание движения «Ласточек» на побережье

. Фото: Виктор Сергеев

С 1 октября в Калининградской области меняется график движения «Ласточек» на приморских направлениях. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Поезда будут отправляться:

- с Южного вокзала в Зеленоградск ежедневно - в 6:38, 8:00, 10:15, по рабочим дням - в 11:12, ежедневно - в 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49, 19:55;

- из Зеленоградска в Калининград ежедневно - в 6:43, 7:45, по рабочим дням - в 8:15, ежедневно - в 9:44, 11:15, 12:11, 13:38, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 21:25;

- с Южного вокзала в Светлогорск ежедневно - в 6:18, 7:41, 10:00, 11:00, 12:23, 13:00, 14:01, 16:44 (с Северного вокзала), 17:17 (с Северного вокзала), 17:40, 18:41, по рабочим дням - в 19:19;

- из Светлогорска в Калининград – по рабочим дням в 6:30 и 6:55, ежедневно - в 7:39, по рабочим дням - в 8:00, ежедневно - в 8:57, 11:14, 12:37, 14:16, 15:12, 15:40, 16:42, 17:50, 18:57, по рабочим дням - в 19:33.

Также с 1 октября отменяются поезда на участке Калининград – Железнодорожный.