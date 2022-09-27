В Балтийске с коммунальщиков потребовали 1,8 млн рублей за сброс стоков в море

Северо-Западное управление Росприроднадзора потребовало возместить свыше 1,8 млн рублей ущерба, причиненного Балтийскому морю коммунальными стоками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Требование о возмещении ущерба направлено МУП «Балтвода».

«Компания осуществляет водоотведение в Балтийске (ул. Батарейная, 1). В стоках, сбрасываемых в море, выявлены превышения по сухому остатку, хлорид-ионам, биологическому потреблению кислорода (БПК5), нитрат-ионам, фосфат-ионам (по фосфору) и др. Также зафиксированы жиры, которые запрещены к сбросу», - заявили в пресс-службе ведомства.

По данным Росприроднадзора, ранее компания была оштрафована за несоблюдение требований к охране водных объектов на 640 тысяч рублей. В адрес предприятия внесено представление о прекращении сброса неочищенных стоков в Балтийское море.