Универсальное грузовое судно Sparta вышло в свой первый рейс на линии Усть-Луга - Калининград. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Sparta предназначена для перевозки накатной техники, прицепов и полуприцепов, транспортировки грузов в контейнерах, а также генеральных грузов.

Вместимость по еврофурам составляет до 35 единиц, по контейнерам – до 641 единицы.

В областном правительстве добавили, что в ближайшее время на линию морской порт Усть-Луга - морской порт Калининград планируется поставить новый автомобильно-железнодорожный паром «Генерал Черняховский», который значительно увеличит провозную мощность флота, работающего на стратегической для страны морской переправе.

Сейчас на морской линии морской порт Усть-Луга - морской порт Калининград задействованы четыре судна: автомобильно-железнодорожные паромы «Маршал Рокоссовский», «Амбал» и «Балтийск» и многофункциональное судно Ursa Major. Постановка на линию еще одного автомобильно-железнодорожного парома ФГУП «Росморпорт» – «Генерал Черняховский» – с аналогичными «Маршалу Рокоссовскому» техническими характеристиками ожидается в начале октября текущего года.