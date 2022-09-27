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Общество27 сентября 2022 12:59

В Калининграде задержали курьера, который забирал деньги у жертв телефонных мошенников

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В Калининграде сотрудники полиции задержали сообщника телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Одной из жертв преступников стала 72-летняя жительница Калининграда, которой сообщили, что ее внук стал виновником ДТП с пострадавшими.

Чтобы избежать уголовной ответственности, звонивший просил женщину передать курьеру 100 тысяч рублей, которые она отдала приехавшему на автомобиле незнакомцу.

Задержать курьера удалось в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 18-летний житель Полесского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что имел процент от незаконного заработка.

В ходе предварительного следствия установлена его причастность к совершению еще двух аналогичных деяний. На него завели уголовные дела по статье «Мошенничество», которые будут соединены в одно производство.