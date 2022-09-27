Свыше 180 тысяч жителей Калининградской области привились от гриппа

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В Калининградской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, прививки сделали 131 058 взрослых и 51 566 детей.

«Вакцины, которые используются в настоящий момент, зарекомендовали себя как безопасные. Они иммуногенны, то есть создают достаточный уровень иммунитета, чтобы предупредить тяжелые и летальные случаи заболевания», - отметила главный государственный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.

В настоящее время, как отмечают в ведомстве, недостаточные темпы вакцинации отмечаются в Калининграде и Светлом.