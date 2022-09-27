На улице Чувашской в Калининграде заменят теплотрассу

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде начались работы по перекладке участка тепловой сети от котельной на ул. Чувашской, 4, до жилых домов, подключенных к этому источнику. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии заверили, что перекладка участка протяженностью 873 метра будет выполнена к началу отопительного периода. После завершения работ появится техническая возможность для старта пусконаладочных мероприятий на самой котельной.

При этом угольная котельная, находящаяся в центре жилой застройки района улиц Чувашской - Гагарина, в новом отопительном сезоне будет работать на природном газе. В результате технического перевооружения теплопроизводительность котельной увеличится с 3,9 Гкал/ч до 9,89 Гкал/ч, что позволит подключить к этому источнику потребителей еще шести угольных и одной мазутной котельных.