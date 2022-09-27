Калининградца приговорили к 3 годам за грабеж 90-летнего пенсионера

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В Гвардейске вынесли приговор местному жителю, который ограбил пожилого человека. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел 1 июля 2022 года на улице Крупской в Гвардейске. Злоумышленник заметил на улице пожилого мужчину и предположил, что у него могут быть при себе деньги. Пройдя за 90-летним пенсионером до одного из домов, грабитель напал на него и отобрал кошелек, в котором находилось 7780 рублей.

Суд приговорил грабителя к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.