Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 15:06

Калининградца приговорили к 3 годам за грабеж 90-летнего пенсионера

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В Гвардейске вынесли приговор местному жителю, который ограбил пожилого человека. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел 1 июля 2022 года на улице Крупской в Гвардейске. Злоумышленник заметил на улице пожилого мужчину и предположил, что у него могут быть при себе деньги. Пройдя за 90-летним пенсионером до одного из домов, грабитель напал на него и отобрал кошелек, в котором находилось 7780 рублей.

Суд приговорил грабителя к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.