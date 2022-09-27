В Немане у инвалида едва не забрали квартиру

В Немане прокуратура защитила жилищные права инвалида. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

У 23-летнего местного жителя с нарушением психического состояния была квартира в Немане. В 2018 году родственница мужчины заключила с ним договор купли-продажи жилого помещения. Однако в момент подписания договора из-за своего психического состояния он не понимал значение своих действий и не мог руководить ими.

Прокуратура через суд признала сделку недействительной. После вступления решения суда в законную силу квартира будет возвращена в собственность инвалида.