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Дом. Семья27 сентября 2022 19:06

В Калининграде на помойку выбросили клетку с живой канарейкой

Птичку спасли неравнодушные горожане
Николай Литвинов
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Фото: «Биосфера Балтики».

Клетку с хохлатой канарейкой обнаружили на помойке на минувших выходных. Неравнодушные калининградцы передали птицу в Центр реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».

- Рентген сделаем, убедимся, что здорова. Клетку ей надо побольше, - прокомментировали представители центра и призвали владельцев живности: - Пожалуйста, не выкидывайте и не бросайте! Они не выживут после переохлаждения.

Отметим, что выбрасывать животное на улицу запрещено законом. Хозяин не вправе уехать за 100 км от города и бросить бывшего любимца. Его можно передать новому владельцу или в приют. Нарушители несут административную, уголовную и иную ответственность.

В «Биосфере Балтики» в связи с объявленной частичной мобилизацией готовы принимать на временное содержание экзотических домашних животных: птиц, кроликов, грызунов, куньих, рептилий, амфибий, аквариумы с рыбками, насекомых. Всех, кроме кошек и собак - их принимают другие.