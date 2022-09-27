В Калининграде на помойку выбросили клетку с живой канарейкой

. Фото: «Биосфера Балтики».

Клетку с хохлатой канарейкой обнаружили на помойке на минувших выходных. Неравнодушные калининградцы передали птицу в Центр реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».

- Рентген сделаем, убедимся, что здорова. Клетку ей надо побольше, - прокомментировали представители центра и призвали владельцев живности: - Пожалуйста, не выкидывайте и не бросайте! Они не выживут после переохлаждения.

Отметим, что выбрасывать животное на улицу запрещено законом. Хозяин не вправе уехать за 100 км от города и бросить бывшего любимца. Его можно передать новому владельцу или в приют. Нарушители несут административную, уголовную и иную ответственность.

В «Биосфере Балтики» в связи с объявленной частичной мобилизацией готовы принимать на временное содержание экзотических домашних животных: птиц, кроликов, грызунов, куньих, рептилий, амфибий, аквариумы с рыбками, насекомых. Всех, кроме кошек и собак - их принимают другие.