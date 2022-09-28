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Политика28 сентября 2022 6:33

В Калининградской области начались занятия по боевой подготовке мобилизованных

Учения проходят на одном из полигонов Балтийского флота
Николай Литвинов

На одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области начались занятия по боевой подготовке мобилизованных. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, идет выполнение нормативов по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, резервисты восстанавливают свои навыки по обращению с военной техникой.

На этапе одиночной подготовки запланированы стрельбы с гранатометчиками РПГ-7, расчетами АГС-17, снайперами, наводчиками-операторами боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3 и танков Т-72Б3.

В учебных классах с личным составом уже провели занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы.