На одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области начались занятия по боевой подготовке мобилизованных. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, идет выполнение нормативов по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, резервисты восстанавливают свои навыки по обращению с военной техникой.

На этапе одиночной подготовки запланированы стрельбы с гранатометчиками РПГ-7, расчетами АГС-17, снайперами, наводчиками-операторами боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3 и танков Т-72Б3.

В учебных классах с личным составом уже провели занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы.