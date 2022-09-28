Власти Калининграда собирают идеи по оформлению подпорной стены у Дома Советов

. Фото: мэрия Калининграда

В мэрии Калининграда решили не отказываться от идеи отдать уличным художникам подпорную стенку, расположенную на Московском проспекте под Домом Советов. Теперь городские власти предлагают обсудить изображение, которое там должно появиться.

Интересные идеи калининградцев ждут в комментариях под постом на официальной странице администрации во ВКонтакте.

- Оценивать никакие мнения сразу же не будем, они нам нужны для дальнейшего обсуждения в кругу профессиональных и экспертных сообществ при составлении техзадания, - уточнили представители мэрии.

Пока что горожане предложили только нарисовать Королевский замок или «морской пейзаж с чайками». Один из подписчиков потребовал вернуть на стенку портрет участника группы Uriah Heep Кена Хенсли.