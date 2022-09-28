В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 28 сентября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 28 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на 12 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на ул. Ген. Толстикова, 24,49-81, ул. Интернациональная, 24, ул. Иртышская, 1-39,2-38, ул. Л. Иванихиной, 16, ул. Летний проезд 10,16,36а.

До 18:00 отключено энергоснабжение на ул. Багратиона, 49, 61а К-1,61б, ул. Подп. Половца, 2.

С 13:00 до 16:00 проведут отключение электроэнергии у потребителей:

пер. Броненосный, 1-15,2-20,40,

пр-кт Советский, 161-181,

ул. Броненосная, 1-7,4-48,

ул. Полецкого, 7-33, 8-26,

ул. Ташкентская, 14-18 (КНС ГП КО «Водоканал»).

До 12 часов воды не будет на ул. Ген. Толстикова 77-81, ул. Интернациональной, 13-25, и ул. Л. Иванихиной, 10-20.

С 10:00 до 15:00 холодное водоснабжение отключено на ул. Подп. Емельянова, 151.