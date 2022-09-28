В Черняховске вооруженные мужчины напали на женщину

В Черняховске сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников, угрожавших женщине оружием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на парковке супермаркета на улице Калининградской. Там двое вооруженных мужчин напали на женщину, угрожали пистолетом, ударили ее по лицу и скрылись.

Прибывшие на место росгвардейцы начали осматривать ближайшие улицы. Двое мужчин, схожих по ориентировке, были замечены, когда они заходили в торговый павильон на улице Толстого. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых, у одного из которых при себе был пневматический пистолет.

Задержанные – местные жители, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.