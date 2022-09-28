В Гусеве прошли проводы 212 мобилизованных

. Фото: Администрация города Гусева

В Гусеве во вторник, 27 сентября, прошли проводы мобилизованных жителей Калининградской области. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

«212 человек по частичной мобилизации из разных муниципалитетов региона убыли в расположение своего подразделения. Специально для этого руководство муниципалитета выделило комфортабельные автобусы, а каждому воину - вкусные продуктовые наборы в дорогу», - рассказали в местной администрации

С напутственным словом к прибывшим в расположение части обратился епископ Черняховский и Славский Николай, который помолился о помощи Божьей русским воинам, пожелал всем скорейшего возвращения к своим семьям, окропил их святой водой, благословил и передал для каждого воина икону Пресвятой Богородицы.