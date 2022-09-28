Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 336 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 186 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 4,
Багратионовский городской округ - 8,
Озерский городской округ – 5,
Балтийский городской округ – 7,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 12,
Полесский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 21,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 10,
Светловский городской округ – 16,
Зеленоградский городской округ – 17,
Светлогорский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 3,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 9,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 25,
Янтарный городской округ – 2.