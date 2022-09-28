Калининградские спортсмены завоевали две медали первенства мира по универсальному бою

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Сочи прошло первенство мира по универсальному бою. В соревнованиях приняли участие 400 представителей из 8 государств в возрасте от 12 до 20 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В число сотни представителей сборной России вошли воспитанники калининградской федерации универсального боя, которые оформили золото и серебро, проиграв только один поединок из четырех.

Прошлогодний результат повторила обладательница отраслевого звания «Кандидат в мастера спорта России» Елизавета Кузнецова. Победительница первенства мира прошлого года и лучшая спортсменка в своей весовой категории на первенстве мира по тайскому боксу-2022 выиграла в Сочи две встречи, первенствовав в дисциплине «классика» среди девушек не старше 17 лет и весом до 62 килограммов.

Третье место - в активе Михаила Коннова, победившего в четвертьфинале и уступившего в полуфинале дисциплины «лайт» среди юношей весом до 50 килограммов и не старше 15 лет.