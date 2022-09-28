В Гусеве мошенница незаконно продала квартиру умершей матери

Жительница Гусева стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 2021 году 63-летняя женщина продала за 1,4 млн рублей квартиру умершей матери. Однако она не сообщила новому владельцу о том, что квартира находится в обеспечении суда как оспариваемое имущество, потому что родная сестра пенсионерки не давала своего разрешения на её продажу.

В результате покупатель остался без денег и без жилья. Расследование уголовного дела продолжается.