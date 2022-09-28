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Общество28 сентября 2022 10:34

В Гусеве мошенница незаконно продала квартиру умершей матери

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

Жительница Гусева стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 2021 году 63-летняя женщина продала за 1,4 млн рублей квартиру умершей матери. Однако она не сообщила новому владельцу о том, что квартира находится в обеспечении суда как оспариваемое имущество, потому что родная сестра пенсионерки не давала своего разрешения на её продажу.

В результате покупатель остался без денег и без жилья. Расследование уголовного дела продолжается.