С 3 октября закрывается движение на участке трассы Борское - Гвардейск - Истровка

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С 3 октября на участке трассы Борское - Гвардейск - Истровка закрывается движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Движение будет закрыто с 8-го по 10-й километр трассы для проведения капитального ремонта моста. Работы продлятся до 1 ноября, отметили в министерстве.

К моменту закрытия на дороге будут установлены соответствующие предупреждающие дорожные знаки. Власти просят водителей составлять маршрут движения, учитывая эту информацию.