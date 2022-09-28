Жительница Правдинска потребовала от администрации 550 тысяч за упавшее на машину дерево

В Правдинске владелица машины, поврежденной в результате падения дерева, подала в суд на местную администрацию. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В апреле этого года женщина была на кладбище, и на ее машину упало дерево. Стоимость восстановительного ремонта оценили в 544 тысячи рублей.

В исковом заявлении женщина указала, что обязанность по содержанию кладбища, где росло аварийное дерево, лежит на администрации, которая является собственником земельного участка. Кроме того, чиновники были обязаны контролировать состояние зеленых насаждений на территории поселения.

Исковое заявление принято к производству.