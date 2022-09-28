Отопительный сезон в Калининграде стартует 5 октября

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На следующей неделе, 5 октября, в Калининграде стартует отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время коммунальщики проводят работы по наладке оборудования, что позволит избежать аварий и потери тепла.

Отметим, что ряд социальных учреждений города уже получили тепло.

Городские власти напоминают, что подготовка жилого фонда к зиме – зона ответственности управляющих организаций, однако участие в этом процессе специалистов МП «Калининградтеплосеть» дает дополнительную уверенность в том, что отопительный сезон начнется без сбоев и жители будут избавлены от аварийных отключений.