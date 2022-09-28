В Балтийске открылся пункт приема гуманитарной помощи участникам спецоперации

В Культурно-молодежном центре Балтийска открылся пункт приема гуманитарной помощи для участников специальной операции. Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Мельников.

«С 9.00 до 18.00 в центре принимаются товары в упаковке тетрапак. Необходимо собрать джем, сгущенное молоко, пакетированный чай и растворимый кофе, печенье, вафли, сушки, пряники, растворимые лекарства от гриппа и ОРВИ (типа терафлю). Прошу жителей округа не оставаться равнодушными», - написал местный сити-менеджер.

Напомним, на территории региона организована горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Звонки граждан принимаются в областной прокуратуре по тел. 8 (4012) 576-853.