В Калининграде задержан 18-летний сообщник телефонных мошенников

Оперативниками управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области задержан 18-летний злоумышленник, который работал курьером у телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Мошенники занимались выманиванием денег у граждан под предлогом спасения от уголовной ответственности родственников, якобы совершивших ДТП с пострадавшими.

Одной из жертв преступников оказалась 72-летняя жительница Калининграда, которой сообщили, что её внук стал виновником ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, звонивший просил пенсионерку передать курьеру 100 тысяч рублей. Она отдала деньги приехавшему на автомобиле незнакомцу.

Курьер перед встречей надевал солнцезащитные очки и маску, но конспирация не помогла. Пострадавшие сумели описать приметы водителя и его автомобиля.

Злоумышленником оказался 18-летний житель Полесского района. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что имел процент от незаконного заработка.