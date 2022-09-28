В администрации Калининграда прошли торжественные проводы мобилизованных

"Скорее возвращайтесь домой живыми и невредимыми" ,- такие слова звучали на встрече. Фото: администрация Калининграда

В среду, 28 сентября, в администрации Калининграда прошли торжественные проводы к месту службы горожан, которые были мобилизованы одними из первых. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Все они имеют военную подготовку, многие ранее получили опыт боевых действий. С напутственным словом к защитникам Отечества обратились заместитель главы городского округа генерал-майор Юрий Саломохин, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, депутат Законодательного собрания Калининградской области Олег Урбанюк, военный комиссар Калининграда Михаил Калпинский», - рассказали в администрации.

Сообщается, что поддержать мобилизованных калининградцев пришли также воспитанники кадетских классов, которые исполнили патриотические песни, и ученики начальных классов. После напутственных слов и пожеланий главным героям мероприятия вручили подарки, а также передали послания в форме фронтовых писем-треугольников от калининградских школьников.