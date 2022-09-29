В Калининградской области за сутки горели баня и диван в квартире

Реагирование МЧС оказалось своевременным. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В среду, 28 сентября, в МЧС поступили два сообщения о пожаре в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калининградской области.

На улице Свободы в поселке Железнодорожном горела деревянная баня, пристроенная к двухэтажному кирпичному дому. Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-26 в составе 3 человек и 1 единицы техники.

Другое возгорание произошло на улице Первомайской в городе Немане в двухэтажном жилом доме. На втором этаже в квартире рядом с камином горели дрова, огнем поврежден рядом стоящий диван. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеется пострадавший. На место пожара выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-16 в составе 4 человек и 1 единицы техники.