В Калининграде создают городскую службу парковок

Так быть не должно. Фото: администрация Калининграда

«Это не значит, что с завтрашнего дня все парковки в городе станут платными. Это значит, что примерно с середины следующего года в столице региона постепенно (именно постепенно) начнут появляться благоустроенные паркинги, деньги от пользования которыми будут поступать не предпринимателям, а в местный бюджет», - заверила администрация города на своей странице во ВКонтакте.

Служба парковок будет заниматься обустройством платных парковок в городе. Хаотичная парковка на тротуарах и газонах создает неудобства населению, особенно тем, кто ездит на общественном транспорте или ходит пешком.

«Город принадлежит всем горожанам, а не отдельным автолюбителям, поэтому бесплатно выделять по 6 квадратных метров под хранение чьего-то личного имущества при дефиците общественных площадей в определенных районах никто никому не обязан», - объяснили в мэрии.

Специалисты будут изучать трафик, присматривать свободные от прав третьих лиц земельные участки и решать, где будут располагаться парковки. Первый проект уже определили - парковка возле парка Южный.

В мэрии пообещали, что стоимость будет конкурентной, тарифы сделают гибкими, в том числе с учетом льгот и абонементов.