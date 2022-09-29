В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 29 сентября отключено электричество

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в четверг, 29 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на 19 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на:

ул. Красная, 251-263, 224-234,

ул. Окуловская, 3а-27а, 2-4,

ул. Старорусская, 29,

пр-кт Советский, 134,

ул. Задонского, 1-21а, 2-24,

ул. Рыбников, 11-73,

ул. Короленко, 31-41, 36-40,

ул. Ставропольская, 9-23, 12а-24,

ул. Невельская, 1-17, 2-20а,

ул. Третьяковская, 33.

До 18:00 электричества не будет на ул. Багратиона, 49-71, ул. Б. Хмельницкого, 61а, ул. Подп. Половца, 2.

С 13:00 до 16:00 проведут отключение электроэнергии у потребителей:

ул. Никитина, 1-21, 2-24,

ул. Ломоносова, 55-59, 50,

ул. Полецкого, 1-3, 2-6,

ул. Бердянская, 3-7, 10-40,

ул. Осетинская, 1-11, 2-2.

С 13:00 до 18:00 без электричества будут многоквартирные дома на Летней, 24 – 46.