В Калининграде за день сбили трех пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В среду, 28 сентября, в Калининграде произошло три наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Театральной 80-летняя пенсионерка решила перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора и попала под колеса «Мерседеса». В результате наезда нарушительница получила травмы и была госпитализирована.

На улице Аксакова водитель «Ситроена» сбила на пешеходном переходе 7-летнего мальчика. Ребенок получил телесные повреждения.

На улице Леонова 72-летняя водитель «Мерседеса» не заметила переходившего проезжую часть по переходу 43-летнего пешехода. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.