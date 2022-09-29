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Происшествия29 сентября 2022 9:39

В Калининграде за день сбили трех пешеходов

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В среду, 28 сентября, в Калининграде произошло три наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Театральной 80-летняя пенсионерка решила перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора и попала под колеса «Мерседеса». В результате наезда нарушительница получила травмы и была госпитализирована.

На улице Аксакова водитель «Ситроена» сбила на пешеходном переходе 7-летнего мальчика. Ребенок получил телесные повреждения.

На улице Леонова 72-летняя водитель «Мерседеса» не заметила переходившего проезжую часть по переходу 43-летнего пешехода. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.