В Светлогорск на исторический форум приедут пранкеры Вован и Лексус

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Форум «История для будущего. Русский Запад» состоится 14 октября в «Янтарь-холле». Как рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, в Светлогорск в качестве гостей-спикеров приедут пранкеры Вован и Лексус. Им доверили открыть форум с ток-шоу «Провокативная журналистика и русский интеллектуальный пранк».

Также, по словам министра, на пленарном заседании форума ожидаются помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова и другие.

Ожидается выступление губернатора Калининградской области Антона Алиханова и генерального директора студии «Военфильм» Игоря Угольникова, других государственных и общественных деятелей.

Осенью 2022 года Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства просвещения России проведет в регионах РФ цикл тематических форумов «История для будущего». Первым в этом цикле станет форум в Светлогорске.