Мошенники взламывают аккаунты калининградцев в соцсетях и просят в долг от их имени

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Трое жителей Калининградской области пострадали от мошенников, которые взломали аккаунты их знакомых. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Так, 53-летняя жительница Калининграда получила в соцсети сообщение от подруги дочери с просьбой дать взаймы 2900 рублей и перевела деньги. Позже женщина узнала, что деньги владелица аккаунта не просила и не получала. Ее страницу в соцсети взломали мошенники.

На 4000 рублей опустела банковская карта 23-летней жительницы Гурьевского района, которой в соцсети якобы написала знакомая и попросила перевести деньги. Также жертвой обмана стала еще одна жительница Гурьевского района. С 32-летней потерпевшей связался злоумышленник, который взломал страницу ее приятеля и попросил 5600 рублей, которые она ему перевела.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».