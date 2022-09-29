Автобус из Калининграда до Куршской косы отменят

Автобус № 593 из Калининграда до поселка Морское на Куршской косе перестанет ходить с 1 октября. Как сообщается на сайте автовокзала, маршрут отменяется на осенне-зимний период.

Решение объясняется уменьшением пассажиропотока.

Доехать до Куршской косы пока остается возможность на автобусе, который отправляется в 9.10 и 15.10. Но уже с октября доехать до нацпарка можно будет только с пересадкой.

В министерстве развития инфраструктуры региона сообщили, что добраться из Калининграда на Куршскую косу можно, доехав из Калининграда до Зеленоградска автобусами № 141, 141А, 140, 114, 114А, которые осуществляют ежедневно туда и обратно более 130 рейсов, а в Зеленоградске пересесть на муниципальный автобус № 210 Зеленоградск - Морское.