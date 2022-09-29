Калининградские компании получат 114 млн на проведение временных и общественных работ. Это позволит трудоустроить 1800 человек, большинство из которых будут выполнять временные работы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Мы осуществляем превентивные меры, которые направлены на поддержание стабильной ситуации на рынке труда, сохранение трудовых коллективов. С апреля 2022 года одобрены заявки на субсидии для 73 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, 46 из них выплаты уже перечислены. Почти 900 жителей региона уже задействованы в работах. Исходя из реальных потребностей, отборы по субсидированию работодателей будут продолжены», – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация на рынке труда продолжает оставаться стабильной. Сейчас в Центре занятости населения зарегистрировано 5220 жителей Калининградской области, что ниже показателя начала года.