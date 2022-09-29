Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 307 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 185 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Багратионовский городской округ - 10,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 6,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 9,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 17,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 5,

Зеленоградский городской округ – 19,

Светлогорский городской округ – 4,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 4,

Мамоновский городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 21,

Янтарный городской округ – 4.