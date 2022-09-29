Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 307 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 185 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 4,
Багратионовский городской округ - 10,
Озерский городской округ – 3,
Балтийский городской округ – 6,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 9,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 17,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 5,
Зеленоградский городской округ – 19,
Светлогорский городской округ – 4,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 4,
Мамоновский городской округ – 5,
Черняховский городской округ – 21,
Янтарный городской округ – 4.