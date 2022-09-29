В Калининграде три пенсионерки передали курьеру телефонных мошенников 500 тысяч рублей

В Калининграде полицейские задержали курьера телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жертвами аферистов стали три пожилые женщины в возрасте от 84 до 86 лет. Мошенники звонили пенсионеркам под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщали, что близкий человек стал виновником ДТП, в котором пострадал другой человек. Далее злоумышленники убеждали граждан передать через курьера крупную сумму денег, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Всего они передали аферистам 500 тысяч рублей.

Курьером работал 22-летний житель поселка Прибрежного. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».