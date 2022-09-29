Гребцы из Калининграда завоевали четыре медали молодёжного первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Ростове-на-Дону прошел национальный чемпионат по академической гребле среди спортсменов не старше 22 лет. В девяти классах лодок медали разыграли 285 представителей 16 регионов РФ.

Сборной Калининградской области удалось занять восьмое место в общекомандном зачете. В их активе два серебра и две бронзы в четырех видах турнирной программы.

Серебряная и бронзовая медали - в активе наставника и действующего спортсмена Алексея Пикалова. В дуэте с Кириллом Расщепкиным они стали третьими в гонках парных лодок-двоек, а вместе с Кириллом Гойдой и Владиславом Ратушнюком стали вице-чемпионами среди парных лодок-четверок. Последний отличился и самостоятельно, финишировав вторым среди всех мужских лодок-одиночек.

Еще одна бронзовая медаль досталась квартету Ивана Дрожжина, Федора Ухаботина, Григория Трапезникова и Богдана Юрченко, выступавших среди лодок-четверок дисциплины «легкий вес» (без превышения стандарта общей массы экипажа).