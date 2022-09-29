На окраине Калининграда бродячие собаки повредили машину

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

На окраине Калининграда стая бродячих собак повредила автомобиль. Об этом сообщил местный житель в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» во ВКонтакте.

Инцидент произошел на перекрестке ул. Печатной - Большой Окружной. Три собаки с бирками набросились на машину. Одна из них пыталась прокусить колесо, другая повредила лакокрасочное покрытие на крыле и пороги.

«Вы до сих пор будете говорить, что стерилизованные собаки с бирками в ушах мирные и никому просто так не угрожают?! Абсолютно нет гарантий, что эти бирочные собаки, свихнувшись в стае, не нападут на условного ребенка, и тогда будет очередная трагедия, а не царапина на машине», - отметил владелец автомобиля.

Добавим, что это далеко не первый случай, когда собаки с бирками проявляют агрессию. Хотя по документам все они были кастрированы или стерилизованы за бюджетный счет.