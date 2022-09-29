В Калининградской области 3 октября стартует «Осенняя неделя добра»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С 3 октября в Калининградской области стартует акция «Осенняя неделя добра».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в муниципалитетах готовится насыщенная полезная программа, которая продлится по 9 октября. Всего в рамках недели добра запланировано проведение более 500 мероприятий: добровольцев ждут экологические и социальные акции, мастер-классы и тренинги.

«Осенняя неделя добра проходит в нашей области не в первый раз. Эта акция – очередная возможность присоединиться к волонтерскому движению, узнать о том, как можно быть полезным в своем населенном пункте, – отметила директор ГБУ «Калининградский добровольческий центр» Евгения Демина. – Акция – это также способ познакомиться с различными общественными объединениями и учреждениями, которые помогают людям в трудной жизненной ситуации».

В этом году «Осенняя неделя добра» включает следующие тематические дни:

- понедельник, 3 октября – открытие «Осенней недели добра», день культурной направленности;

- вторник, 4 октября – Всемирный день защиты животных, мероприятия, направленные на помощь животным;

- среда, 5 октября – День учителя, мероприятия, направленные на помощь пожилым людям, учителям на пенсии и т. д.;

- четверг, 6 октября – мероприятия экологической направленности;

- пятница, 7 октября – мероприятия, направленные на помощь детям;

- суббота, 8 октября – мероприятия, направленные на семейное волонтёрство;

- воскресенье, 9 октября – закрытие «Осенней недели добра».

Программа мероприятий и ссылки на регистрацию будут размещены в группах муниципальных добровольческих штабов, подробнее со списком мероприятий можно ознакомиться на портале ДОБРО.РФ.