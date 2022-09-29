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Общество29 сентября 2022 15:49

Жители Балтийска добились установки шлагбаума во дворе у караоке-бара

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жители Балтийска пожаловались в администрацию на громкую музыку и гулянья на территории у караоке-клуба. Они добились установки шлагбаума. Об этом сообщают в администрации Балтийского городского округа, где прошла встреча с владельцами ночных заведений.

«Владельцы ночных заведений полностью согласились с жалобами жителей, объяснив, что на парковку рядом с барами приезжают автомобили, имеющие мощные музыкальные установки. Громкая музыка притягивает людей отдыхать не в заведениях, а на улице», - отметили в администрации.

Решено не только установить шлагбаум, но и организовать полицейское патрулирование.