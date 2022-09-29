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Происшествия29 сентября 2022 16:11

Калининградец в течение полугода снимал и тратил деньги с карты друга

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Около миллиона рублей с карты приятеля снял калининградец в течение полугода. Как выяснили полицейские, еще в марте 28-летний горожанин уехал в командировку и оставил другу свою банковскую карту для оплаты коммунальных платежей.

«Нигде не работающий злоумышленник практически жил на чужие средства, успев потратить за полгода более 964 тысяч рублей. Обман вскрылся, когда потерпевший вернулся и попросил вернуть карту, после чего мужчина обратился в полицию», - отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело, 23-летнего калининградца ждет наказание до 6 лет лишения свободы.