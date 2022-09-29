У Форта № 11 откроют визит-центр, в Гурьевском районе благоустроят пляж

В Калининградской области определили победителей второго регионального грантового конкурса нацпроекта «Туризм».

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму, 11 проектов получили финансирование в общем объеме 37,65 млн. рублей.

Так, в районе Янтарного комбината оборудуют парковку для туристических автобусов, у Форта № 11 «Денхофф» появится визит-центр, в поселке Заливное Гурьевского района благоустроят пляж с возможностью заниматься активными видами спорта.

Кроме того, хутор СчастЛивенское в Краснознаменском районе, Греза Хутор в Озерском районе и база семейного отдыха «Деревня» в поселке Григорьевка Полесского района пополнятся новым туристическим оборудованием (байдарками, велосипедами, лодками и др.).

Конкурс проводился по направлениям: обустройство национальных туристических маршрутов, создание или развитие пляжей и приобретение туристского оборудования.

Предпринимателями было подано 26 заявок.