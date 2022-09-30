Спасатели помогли рыбакам, которых унесло на лодке в море

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Инцидент случился вечером 29 сентября – спасателям поступило сообщение о том, что в акватории Калининградского залива в бухте Приморской потеряла ход резиновая лодка. Сообщалось, что на борту находятся двое рыбаков.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, спасатели помогли рыбакам в буксировке лодки на берег.

В операции принимали участие спасатели поисково-спасательного отряда Калининградской области в составе 4 человек и 2 единиц техники и сотрудники ГИМС региона.

Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.