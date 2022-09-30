На Куршской косе потерялся грибник

Мужчина потерялся в лесу на Куршской косе. Информация об этом поступила спасателям 29 сентября.

Для проведения поисковых мероприятий были привлечены спасатели от местной пожарно-спасательной части и спасатели поисково-спасательного отряда Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, мужчина был обнаружен спасателями в ночь на 30 сентября, когда на часах было уже 02.30.

Медицинская помощь ему не потребовалась.

Отмечается, что в поиске грибника также участвовали силы и средства муниципального образования в составе 17 человек и 7 единиц техники.