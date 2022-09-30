Калининградская епархия призвала молиться о воинах, призванных в вооруженные силы

. Фото: Калининградская епархия

Калининградская епархия обратилась ко всем верующим жителям Калининградской области с призывом молиться «о наших воинах, призванных и призываемых в ряды вооруженных сил».

Также в пресс-службе епархии напомнили о 10-дневном посте начиная с 3 октября. Молиться призывают Пресвятой Богородице.

По окончании поста, в субботу, 15 октября, в 9.00 все желающие приглашаются в Кафедральный собор Христа Спасителя на площадь Победы на специальное богослужение о воинах перед мощами святого Феодора Ушакова.