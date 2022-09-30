Калининградцев приглашают на Куршскую косу считать птиц

В национальном парке «Куршская коса» 1 октября организуют день, посвященный птицам: можно будет не только понаблюдать за птицами, но и поиграть.

Программу мероприятий представила пресс-служба нацпарка.

С 11.00 гости на территории залива у Визит-центра (14,7 км Куршской косы) будут считать птиц, которых удастся увидеть.

В 12.00 на побережье Балтийского моря состоится флешмоб.

С 12.00 до 13.00 о тайнах миграции птиц расскажет главный научный сотрудник Зоологического института РАН биолог Леонид Соколов.

В программе также литературная гостиная и квест.

Анкеты и справочная информация – здесь.

Всемирная акция по учету птиц проходит в этом году с 24 сентября по 2 октября, в ней каждый может принять участие.