В Калининграде агрессивные пенсионеры выяснили отношения при помощи ножа

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который устроил поножовщину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Нансена. Жители услышали крики о помощи и обратились в правоохранительные органы.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили 73-летнего мужчину с ножевым ранением. Пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам.

Злоумышленнику не удалось скрыться, в ходе розыска по полученным приметам он был задержан на той же улице. 60-летнего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.