В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 30 сентября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в пятницу, 30 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 16 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на:

ул. Васнецова, 2-12,1-9,

ул. Орудийная, 19, 23, 25, 37, 37а, 37б, 39а, 47, 49, 51, 68, 70а, 70б, 76,

80а, 90, 92а,

ул. Сурикова, 1б, 2б, 5, 7б, 8, 9, 11, 15а, 12, 12б, 14, 15, 15а,17, 17б, 20, 20а

пер. Старокаменный, 1, 3, 5, 8, 9, 10,

ул. Старокаменная, 8, 9,10, 11, 12, 14,

ул. Шахматная, 3, 5, 6, 7, 9, 10а, 12, 12а, 14, 15, 17, 19,

ул. Новая, 3,5а.

До 13 часов света не будет на ул. Пулемётной, 24-40, 40а, ул. Билибина, 9-27, 16-40, ул. Георгиновой, 2-24, 7-11, ул. Черноморской, 1-25, 2-28, ул. Прицельной, 1-7, 2-12, ул. Поселковой, 25-37, 26-54, ул. Сусанина, 42, 48.

До 20 часов на время монтажа электрооборудования проведут отключение электроэнергии на пр. Московском, 1-17 и на улице Ботанической, 2.

С 13 до 18 часов без электричества будут жилые дома на ул. Серж. Мишина 101, 103, 109, 113, 115, 121.

Областное предприятие «Водоканал» сегодня проводит плановые работы по замене водомерного узла, которые потребуют отключения холодной воды на Невского, 205. Его проведут с 17 до 20 часов.