В Балтийске пронесся смерч

. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Слабый смерч сформировался в Балтийске днем в четверг, 29 сентября. Обошлось без разрушений.

- Несмотря на то что температура воды у морского побережья опустилась до +14...+15 градусов, условия для водяных смерчей по-прежнему сохраняются за счет более прохладного воздуха, - прокомментировали в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Отметим, что 17 сентября водяной смерч видели в Донском. Он вышел на сушу и быстро исчез.