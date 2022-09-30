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Общество30 сентября 2022 8:54

В Балтийске пронесся смерч

Вихрь довольно быстро исчез
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Слабый смерч сформировался в Балтийске днем в четверг, 29 сентября. Обошлось без разрушений.

- Несмотря на то что температура воды у морского побережья опустилась до +14...+15 градусов, условия для водяных смерчей по-прежнему сохраняются за счет более прохладного воздуха, - прокомментировали в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Отметим, что 17 сентября водяной смерч видели в Донском. Он вышел на сушу и быстро исчез.