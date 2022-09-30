На выходных в Калининграде ожидаются дожди и усиление ветра

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Синоптики рассказали о погоде на выходные в Калининграде. Как прогнозирует Гидрометцентр России, первый день октября мы проведем при температуре +16 градусов и под небольшим дождем. Вероятность выпадения осадков - больше 80%.

В воскресенье дожди будут более обильными. По данным портала rp5.ru, произойдет усиление западного ветра до скорости 12 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным - в районе 750-752 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха на выходных составит +15...+16 градусов днем и +8...+11 по ночам.