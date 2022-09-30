В Калининграде стало больше свалок, с них вывезли 445 тонн мусора

В Калининграде увеличивается количество свалок и мест несанкционированного сброса мусора. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» в Калининграде сказал руководитель предприятия «Чистота» Юрий Егоров.

- По результатам сентября объем вывезенного мусора составил 852 тонны. Это на 38 тонн меньше, чем в сентябре прошлого года. Но с несанкционированных свалок, к сожалению, вывезено больше мусора – 445 тонн. Если мы всегда говорили о 10-15 свалках, то за сентябрь мы вывезли 24 свалки. Это довольно много.

По словам Юрия Егорова, в августе и начале осени в Калининграде всегда больше мусора.

- Это мусор в урнах, смет, который собирают уличные машины. Это и свалки, в том числе и с огородов. Ждем октябрь. Еще не все сделали обрезки деревьев, - говорит Юрий Егоров. - Не очень хорошая ситуация. Но и в прошлом году такое мы видели, это сезонность.

В то же время, по словам руководителя предприятия, в «Чистоте» увеличили количество бригад уличных уборщиков. Они убирают в числе прочего и обрезанные ветки, которые калининградцы оставляют на городских территориях.