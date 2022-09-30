Власти озвучили сроки достройки корпуса школы-интерната на ул. Крылова

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Новый корпус школы-интерната на улице Крылова в Калининграде будет введен в эксплуатацию не позднее марта 2024 года. Об этом сообщила министр образования области Светлана Трусенева.

Трехэтажный корпус рассчитан на 220 мест. Сейчас на объекте активно ведутся работы нулевого цикла строительства: устройство защитного ограждения, раскопка котлованов под фундамент, устройство песчаного основания, бетонная стяжка, работы по гидроизоляции, монтаж и бетонирование фундаментов, стен подвала.

По проекту общая площадь здания составит практически 10 тысяч квадратных метров, которые разделятся на шесть блоков для обеспечения комфортного пребывания обучающихся с ментальными нарушениями. В корпусах предусмотрена безопасная и доступная среда с пандусами, лифтами, большой зоной в виде амфитеатра для проведения линеек и организационных мероприятий.