В «Чистоте» рассказали, зачем осенью мыть улицы Калининграда

В Калининграде коммунальщики продолжают мыть водой улицы, несмотря на похолодание. Делается это в том числе для того, чтобы смыть с дорог опавшую листву. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» сказал руководитель предприятия «Чистота» Юрий Егоров.

- Мы сейчас не поливаем, а моем улицы. Температура воздуха еще положительная. И пока не наступили отрицательные температуры, мы проводим уборку улично-дорожной сети в летнем режиме, - сказал Юрий Егоров.

Руководитель предприятия пояснил, что мыть дороги нужно, поскольку сейчас осыпается листва.

- Идет интенсивный листопад, уборка улично-дорожной сети участилась. Напором воды мы подмываем листву и плоды деревьев к дорожному лотку, чтобы потом было удобно их убирать, - сказал Юрий Егоров.

Ранее сообщалось, что в Калининграде хотят вырубать плодовые деревья, потому что дворникам тяжело под ними убирать.